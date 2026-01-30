Milan scatenato | contatti continui per Mateta si tratta anche un centrale

Il Milan accelera sul mercato e tiene banco con le trattative ancora in corso. I rossoneri sono in pressing su Mateta, con continui contatti tra le parti, mentre cercano anche un difensore centrale. La sessione invernale si sta avviando alla chiusura, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La squadra di Pioli sembra pronta a mettere a segno gli ultimi colpi prima della scadenza.

Milano, 30 gennaio 2026 – Manca poco alla fine del calciomercato invernale, ma in Serie A è tutto ancora aperto. La squadra che in queste ore si sta muovendo di più è sicuramente il Milan, alla ricerca di un attaccante e un difensore da aggiungere al roster. Non basta l'acquisto di Fullkrug: i rossoneri puntano anche Jean Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace che nelle settimane scorse è stato osservato anche dalla Juventus. Ci sono stati diversi contatti tra la dirigenza bianconera e quella londinese, senza mai arrivare alla fumata bianca, per questo Mateta è rimasto in Inghilterra. Nelle prossime ore, però, lo scenario potrebbe cambiare e l'attaccante potrebbe davvero sbarcare in Italia, ma in direzione Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In vista della prossima finestra di mercato, il Milan valuta diverse soluzioni per rinforzare la rosa.

Il Milan è attivo sul mercato con diverse trattative, tra cui quella per Goretzka e aggiornamenti sulla difesa con Dragusin e Gila.

