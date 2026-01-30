Milan Saelemaekers sicuro | Allegri ti cambia la testa Con lui si lavora per vincere

Alexis Saelemaekers si mostra sicuro parlando di Allegri. L’esterno del Milan dice che con lui si lavora per vincere e che Allegri ti cambia la testa. Ha parlato anche di come il tecnico toscano abbia influito sul suo modo di giocare e di pensare alla partita. Il giocatore si sente motivato e convinto delle strategie del suo allenatore.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport' uscito questa mattina in edicola, l'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato di diversi argomenti nel corso della lunga intervista. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul suo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole al quotidiano. Su Massimiliano Allegri:« Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere alta la concentrazione. Sempre. Quando invita alla calma è perché vuole che ragioniamo. Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 % in ogni istante, in ogni occasione e in ogni situazione, anche quando la partita costringe la squadra a subire». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

