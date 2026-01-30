Luka Modric si vede già in finale di Champions, ma prima deve pensare alla partita con il Bologna. Il centrocampista croato vuole chiudere al meglio la sua avventura con il Milan, sperando di portare a casa il trofeo più ambito. La sfida contro i felsinei è considerata fondamentale per continuare a inseguire il sogno europeo.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha dedicato la prima pagina a Luka Modric, il campione che sta guidando il Milan di Massimiliano Allegri in piena lotta Scudetto e Champions. Il quotidiano sportivo gli dedica un articolo in cui si sottolinea uno dei desideri del centrocampista croato. Vale a dire giocare per un'ultima volta in Champions League con la maglia della squadra che tifa fin da bambino, vale a dire quella rossonera. E farlo con un allenatore vincente come Massimiliano Allegri potrebbe spingere il croato a rimanere con certezza anche la prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric vede nel futuro la Champions League: prima bisogna fare i conti col Bologna

Approfondimenti su Milan Champions League

Allegri ha sottolineato l'importanza di iniziare a vincere per il Milan, evidenziando che le prime cinque squadre, compreso il Como, lotteranno per la qualificazione in Champions League.

Il Milan sta lavorando ai rinnovi dei contratti dei propri giocatori, con particolare attenzione alla conferma di alcuni pilastri della rosa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milan Champions League

Argomenti discussi: Il Milan, il Mondiale, il gioco, il futuro: nella testa di Luka Modric; Milan, Modric pronto a tornare titolare contro la Roma; Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e Leao; Modric senza età: leadership, numeri e classe eterna nella notte dell’Olimpico per il 14 del Milan.

Dida: Se mi sarebbe piaciuto avere nel mio Milan un giocatore come Modric? Certamente, è fortissimoAi microfoni della Gazzetta dello Sport, Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole su Luka Modric: Se mi sarebbe piaciuto avere nel mio Milan un giocatore come ... milannews.it

Le due facce di Modric nel Milan di Allegri: a Roma sia con la sciabola che col fiorettoSempre, eternamente Luka Modric. Anche nella notte di Roma, in cui il Milan ha vissuto lunghe e quasi interminabili fasi di sofferenza, il centrocampista. tuttomercatoweb.com

#Sorteggi #Champions League, i playoff: #Galatasaray per la #Juve, #Bodo per l' #Inter e #BorussiaDortmund contro l' #Atalanta - facebook.com facebook

: Nei playoff di Champions League l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt; la Juventus il Galatasaray di Victor Osimhen e l’Atalanta il Borussia Dortmund x.com