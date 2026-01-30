Milan mercato bollente | blitz per Mateta! Nkunku parte? Modric chiama l’ex Real Madrid

Il Milan si muove sul mercato e fa un blitz per Mateta. La società sta cercando di rinforzare l’attacco e ha fatto un tentativo concreto. Nel frattempo, Nkunku potrebbe lasciare il club e partire, mentre Modric ha chiamato l’ex compagno del Real Madrid. La giornata si prospetta calda e ricca di colpi di scena.

Nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, molti quotidiani e siti web che hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. In queste ultime ore, infatti, il Milan è risultato essere molto attivo sul mercato, con un nome che potrebbe sbarcare a breve a Milanello! Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA In queste ultime ore, il mondo Milan è in fermento per la trattativa che potrebbe portare presto Jean-Philippe Mateta alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo Luca Bianchin, il Milan è riuscito a trovare un'accordo con il club e con il calciatore: 35 milioni e 3,5 di stipendio all'anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, mercato bollente: blitz per Mateta! Nkunku parte? Modric chiama l’ex Real Madrid Approfondimenti su Milan Mercato ‘Vieni qui?’: Modric chiama l’ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato Luka Modric ha chiamato l’ex compagno al Real Madrid, spingendo il Milan a tentare un colpo importante in vista della prossima estate. Mercato Milan, nuovo assalto al Real Madrid: dopo Modric nel mirino c’è un nuovo calciatore Il mercato del Milan si intensifica con un nuovo interesse verso il Real Madrid. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milan Mercato Argomenti discussi: Prima pagina Corriere dello Sport | mercato bollente in Serie A. Milan, blitz in Inghilterra: Allegri ha il suo centraleIl Milan lavora per rinforzare la rosa e c'è un nome nuovo che potrebbe presto ritornare in auge per i rossoneri ... calciomercatonews.com Dal Milan alla Fiorentina: c’è il blitz per chiudere subitoPessime notizie per il Milan di Massimiliano Allegri: nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi il suo passaggio alla Fiorentina ... calciomercato.it IL TABELLONE DEI PLAYOFF: BENFICA-REAL MADRID BODO GLIMT-INTER MONACO-PSG QARABAG-NEWCASTLE GALATASARAY-JUVENTUS BRUGES-ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA OLYMPIACOS-LEVERKUSEN - facebook.com facebook #Playoff #ChampionsLeague: l' #Inter pesca il #Bodo, #Mourinho sfiderà il Real Madrid. #Juve col Gala, #Atalanta vs BVB x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.