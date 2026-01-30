Il Milan ha trovato l’accordo col Palace per Mateta. L’attaccante francese può arrivare già nelle prossime ore, anche a gennaio, se si chiudono i dettagli. I rossoneri vogliono anticipare i tempi e puntano a mettere a segno il colpo da circa 30 milioni di euro. Mateta preferisce i rossoneri al Nottingham Forest, così l’affare potrebbe concretizzarsi in breve tempo.

Sì, Jean-Philippe Mateta può diventare in fretta un giocatore del Milan, a giugno o anche subito, a gennaio. Il Milan nella notte ha fatto grandi passi avanti e ha trovato l’accordo con il Crystal Palace sulla cifra del trasferimento: 30 milioni. Non solo, sta provando a chiudere per gennaio, in un colpo che cambierebbe la geografia del mercato e gli equilibri scudetto. Un Milan con un attaccante da 38 gol nelle ultime due stagioni e mezzo di Premier League fa decisamente più paura all’Inter. Non per caso, anche la Juve in questo mercato ha provato a lungo a prenderlo. Il punto ora è capire se l’operazione si chiuderà e per quando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Mateta, passi avanti nella notte: c'è l'accordo col Palace. Può arrivare anche subito se...

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il trasferimento di Mateta alla Juventus.

La Juventus ha raggiunto un accordo economico con Jean-Philippe Mateta, che potrebbe presto approdare in Serie A.

Romano: Mateta piace tanto al Milan: un gradimento che non cambiaDopo aver acquistato Niclas Fullkrug quando ancora la finestra invernale doveva essere aperta, il Milan è rimasto piuttosto quieto sul fronte calciomercato e al momento ... milannews.it

Mateta, Lucca, Noa Lang: gennaio mette alle strette Inter, Milan e JuveIl calciomercato di gennaio non è fatto per i prudenti. È una giungla. E chi aspetta troppo, spesso, resta a mani vuote. Oggi tre nomi stanno mettendo ... europacalcio.it

«Prenotandolo per il 2026-27, i dirigenti rossoneri risolverebbero con grande anticipo la ricerca di un centravanti dal gol facile. » Il Milan ha messo gli occhi su Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace che sta attirando parecchie attenzioni in Europa. L - facebook.com facebook

Il #Milan pensa seriamente a #Mateta. Lo conferma la #Gazzetta che aggiunge che "Il Milan lo acquisterebbe adesso e lo lascerebbe a Londra in prestito per cinque mesi" (C.Palace necessita nella corsa salvezza) x.com