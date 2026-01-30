Milan-Mateta passi avanti nella notte | c' è l' accordo col Palace Può arrivare anche subito se
Il Milan ha trovato l’accordo col Palace per Mateta. L’attaccante francese può arrivare già nelle prossime ore, anche a gennaio, se si chiudono i dettagli. I rossoneri vogliono anticipare i tempi e puntano a mettere a segno il colpo da circa 30 milioni di euro. Mateta preferisce i rossoneri al Nottingham Forest, così l’affare potrebbe concretizzarsi in breve tempo.
Sì, Jean-Philippe Mateta può diventare in fretta un giocatore del Milan, a giugno o anche subito, a gennaio. Il Milan nella notte ha fatto grandi passi avanti e ha trovato l’accordo con il Crystal Palace sulla cifra del trasferimento: 30 milioni. Non solo, sta provando a chiudere per gennaio, in un colpo che cambierebbe la geografia del mercato e gli equilibri scudetto. Un Milan con un attaccante da 38 gol nelle ultime due stagioni e mezzo di Premier League fa decisamente più paura all’Inter. Non per caso, anche la Juve in questo mercato ha provato a lungo a prenderlo. Il punto ora è capire se l’operazione si chiuderà e per quando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
