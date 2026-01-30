Oggi è arrivata l’ufficialità sulla data e l’orario di Milan-Como, partita della 24ª giornata di Serie A che si giocherà a San Siro. Nel frattempo, i tifosi possono già acquistare i biglietti nella fase finale di vendita, quella libera, che permette di comprare senza restrizioni.

(fonte: acmilan.com) "Nel match valido per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 il Milan affronterà il Como a 'San Siro'. Sarà lo scontro numero 36 tra le due squadre: il bilancio vede 20 vittorie rossonere, 5 successi comaschi e 10 pareggi. La data e l'ora di Milan-Como saranno definite nella giornata odierna. I biglietti per Milan-Como sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità- Vendita libera: dalle ore 15:00 di venerdì 30 gennaio e fino a esaurimento delle disponibilità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Como, oggi ufficiali data e orario. Tutte le informazioni sulla vendita biglietti

La vendita dei biglietti per la partita Milan-Como è stata ufficialmente annunciata dal club rossonero.



