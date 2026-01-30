Questa sera a Bologna si è alzato il sipario sui Barawards 2025, il premio che premia i migliori bar italiani. Tra i vincitori, spicca il Jiani’s, il locale di via Zamboni, che si è aggiudicato il riconoscimento speciale per il suo menu di cocktail a fumetti. La vittoria conferma la crescita del locale, che da tempo punta sulla creatività e sull’innovazione.

Bologna, 30 gennaio 2026 - Il panorama dell’ospitalità italiana ha i suoi nuovi campioni. Sono stati assegnati i Barawards 2025, il riconoscimento promosso da Bargiornale che celebra le eccellenze del settore enogastronomico. In una competizione che ha visto confrontarsi oltre 600 locali e 500 professionisti da tutta Italia, Bologna si è distinta grazie al Jiani’s Cocktail Bar & Bistrot. Situato al civico 58 di via del Pratello, il locale ha conquistato la menzione speciale bar menu dell’anno. A colpire è stata l'originalità della proposta: una drink list a fumetti che vede protagonisti proprio i membri dello staff, trasformando la scelta del cocktail in un momento narrativo e divertente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migliori Bar, Jiani’s di Bologna brilla ai Barawards: il menu dei cocktail è a fumetti

Approfondimenti su Jianis Bologna

Scopri i migliori cocktail bar di Venezia, tra eleganza e tradizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Jianis Bologna

Migliori Bar, Jiani’s di Bologna brilla ai Barawards: il menu dei cocktail è a fumettiBologna, 30 gennaio 2026 - Il panorama dell’ospitalità italiana ha i suoi nuovi campioni. Sono stati assegnati i Barawards 2025, il riconoscimento promosso da Bargiornale che celebra le eccellenze del ... ilrestodelcarlino.it

+++ LO SPECIALTY COFFEE BAR B.OFFICINA NELLA TOP 30 DEI MIGLIORI BAR D'ITALIA DI BARAWARDS +++ La caffetteria specialty B.Officina in via A. Moro interna n°6 a Carpi è stata inserita tra i Top 30 di BarAwards 2025, il prestigioso riconoscimento - facebook.com facebook