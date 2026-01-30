Mia figlia voleva presentarvelo Antonella Clerici sorpresa in diretta | è in studio

La conduttrice Antonella Clerici ha sorpreso tutti in diretta durante la puntata di oggi di È sempre mezzogiorno. Con un sorriso, ha annunciato: “Mia figlia voleva presentarvelo”. La scena si è svolta tra risate e applausi, creando un momento spontaneo che ha coinvolto pubblico e telespettatori. La puntata si è aperta con un’atmosfera più calda e familiare del solito, grazie anche alla naturale complicità di Clerici con il suo pubblico.

La puntata di oggi di È sempre mezzogiorno si è aperta con un clima diverso dal solito, tra sorrisi, complicità con il pubblico e una sensazione di attesa che Antonella Clerici ha saputo costruire fin dai primi minuti. La conduttrice, come sempre in onda sull'ammiraglia Rai, ha dato avvio all'ultima puntata settimanale del suo cooking show con un annuncio che ha subito incuriosito i telespettatori, anticipando che ci sarebbe stata una sorpresa speciale nel corso della trasmissione. Prima di svelare di cosa si trattasse, Antonella Clerici ha rispettato il rituale tanto caro al pubblico, fornendo il primo indizio del gioco telefonico finale.

