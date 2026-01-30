Mia figlia Maelle voleva presentarvelo Annuncio dolcissimo di Antonella Clerici | lo ha portato in studio VIDEO

Questa mattina Antonella Clerici ha fatto una sorpresa ai telespettatori di È sempre mezzogiorno. Durante la puntata, la conduttrice ha annunciato che avrebbe portato in studio qualcuno di speciale: sua figlia Maelle. L’annuncio è stato dolcissimo, e poco dopo, Maelle è entrata in studio, conquistando tutti con il suo sorriso. La scena ha emozionato il pubblico, che ha potuto vedere un lato più intimo e familiare della conduttrice.

La puntata odierna di È sempre mezzogiorno si è aperta con un annuncio di Antonella Clerici che ha anticipato ai telespettatori l'arrivo di una sorpresa nel corso della trasmissione. La conduttrice, in onda su Rai Uno, ha introdotto il momento mantenendo la consueta scaletta iniziale del programma. Prima di svelare l'ospite inatteso, Clerici ha fornito il primo indizio del gioco telefonico finale, per poi comunicare la necessità di allontanarsi per un attimo dallo studio. "Questa è l'ultima puntata del mese e io ho una sorpresa meravigliosa.Ma prima vado a prendere l'indizio dai miei scoiattolini. Se mi permettete adesso vado di là a prendere la sorpresa…Lui è Simba, è il labrador di Maelle…"

