Metro B B1 | parziale stop del servizio dalla sera di oggi 30 gennaio

Dalla sera di oggi, 30 gennaio, parte un'interruzione parziale della metro B-B1. Da venerdì alle 21 fino a lunedì mattina, i treni non circolano tra alcune stazioni e vengono sostituiti con bus. La decisione arriva per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. I pendolari devono quindi prepararsi a qualche disservizio nei prossimi giorni.

Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino a inizio servizio di lunedì 2 febbraio, sarà parzialmente interrotto (e sostituito con bus) il servizio della metro B-B1. Cosa è previsto in dettaglio. Venerdì dalle 21 (orario delle ultime corse complete dei treni lungo tutto il tracciato) a fine servizio, e poi sabato e domenica per l’intera giornata, la circolazione dei treni della metro B-B1 sarà interrotta nella tratta Basilica San Paolo-RebibbiaJonio e viceversa. La circolazione dei treni resterà invece attiva nella tratta Basilica San Paolo-Laurentina e viceversa.🔗 Leggi su Funweek.it

