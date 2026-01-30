Meteo Roma del 30-01-2026 ore 06 | 15

Venerdì mattina a Roma il cielo resta coperto con molte nuvole, ma le piogge non sono ancora intense. Le temperature sono in calo, e nel corso della giornata ci si aspetta ancora piogge sparse e qualche temporale, soprattutto nel pomeriggio. La situazione resta instabile, con il maltempo che si farà sentire anche nel fine settimana.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni del sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il 6 gennaio 2026, a Roma, il tempo si presenta stabile al mattino con temperature in lieve calo, specie al Nord.

Le previsioni del meteo per Roma del 1° gennaio 2026 alle 06:15 indicano condizioni stabili e prevalentemente serene.

