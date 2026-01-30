Questa mattina in Campania il cielo si presenta coperto, con nuvole dense che portano leggere piogge ad Avellino. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà nel corso della giornata, con condizioni di cielo molto nuvoloso e qualche pioggia debole in diverse zone della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1688m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 30 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteorologiche per la Campania di venerdì 2 gennaio 2026.

Ecco le previsioni del tempo in Campania per venerdì 9 gennaio 2026.

Previsioni meteo per venerdì 9 gennaio. Ancora pioggia e neve

