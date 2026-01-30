Meteo di febbraio segnato da vortice polare e stratwarming per l' Italia incertezza fino a metà mese

Il mese di febbraio si prospetta incerto per l’Italia a causa di un vortice polare e dello stratwarming che si fanno sentire. Le previsioni indicano freddo intenso e possibili gelate, con condizioni meteo che potrebbero cambiare spesso e rendere difficile pianificare le attività quotidiane. La situazione resta sotto stretto controllo, ma per ora non si può escludere un prolungamento di queste condizioni fredde.

L'arrivo di febbraio potrebbe portare con sé meteo instabile e freddo sull'Italia, con un vortice polare che porterebbe uno stratwarming major che rischia di trasformarsi in gelate verso la Penisola. Si tratta, al momento, di previsioni e simulazioni che indicherebbero l'arrivo di episodi di freddo intenso, ma non è detto che i modelli riescano a trovare poi conferma con ciò che succederà. L'Italia, infatti, tiene le dita incrociate nella speranza che la riorganizzazione della circolazione troposferica sull'Europa faccia il suo, bloccando di fatto le masse di aria fredda riuscendo a deviarle verso altri settori del Vecchio Continente.

