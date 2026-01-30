Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Il fine settimana si apre con un clima incerto, secondo le previsioni della Protezione Civile della Regione Umbria. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, il tempo sarà variabile con possibili piogge e temperature che si manterranno abbastanza miti. Le previsioni sono state aggiornate al 30 gennaio e indicano che i cittadini devono prepararsi a qualche disagio, soprattutto nelle zone più esposte alle intemperie.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 gennaio. Per quanto riguarda l'Umbria sabato 31 gennaio “ancora modesta instabilità con nubi irregolari e possibili deboli precipitazioni sui settori orientali. Venti: da deboli a moderati di Grecale. Temperature: stazionarie o in lieve aumento”. Domenica 1 febbraio “al mattino ancora modesta instabilità sui settori orientali, poi generale miglioramento. Venti: moderati di Grecale, in attenuazione in serata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

