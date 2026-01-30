Messaggi di odio e minacce contro la comunità ebraica su X indagati due uomini di estrema destra a Palermo

Due uomini di estrema destra sono finiti sotto indagine a Palermo dopo aver pubblicato messaggi di odio e minacce contro la comunità ebraica sui social. La polizia ha avviato le verifiche e sta cercando di capire se ci siano altri responsabili. I post sono stati segnalati da diverse persone e hanno scatenato reazioni di condanna. La procura ha aperto un fascicolo, e ora gli investigatori cercano di chiarire le intenzioni e il livello di pericolo.

Due uomini sono stati indagati per minaccia, propaganda e istigazione a delinquere aggravate dall’odio razziale, etnico e religioso dopo aver pubblicato contenuti offensivi e minacciosi contro la comunità ebraica sul social media X. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Palermo che ha agito sotto il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. I messaggi di odio su X Identificati due uomini di Palermo L’analisi dei dispositivi elettronici Il ruolo dell’intelligenza artificiale e le aggravanti contestate Le accuse e le aggravanti I messaggi di odio su X Tutto ha avuto inizio quando gli investigatori hanno rilevato la presenza di un post dal contenuto minaccioso e offensivo nei confronti della comunità ebraica, pubblicato sul social media X. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Due persone residenti nella provincia di Palermo sono state indagate e perquisite con l’accusa di aver diffuso odio e minacce sui social contro la comunità ebraica.

