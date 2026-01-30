Mes usato per la sanità? No per la Difesa L’ipotesi che riapre il dibattito politico

La Lega ripete che la questione Mes è chiusa, ma il governo sembra pensare diversamente. Tajani ha detto che ci sono fondi disponibili che non devono rimanere fermi, lasciando intendere che potrebbe esserci spazio per riaprire il dibattito. La discussione si riaccende, anche se ufficialmente si insiste sulla chiusura della partita.

La partita, nelle parole ribadite più volte dalla Lega, "è chiusa". Eppure, ha osservato Tajani, dentro al fondo ci sono "soldi che non possono restare bloccati". L'Italia potrebbe riaprire il dibattito sul Mes, dossier mai davvero chiuso, con il rischio di riaccendere fratture nella maggioranza. Se fino a poche settimane fa la linea appariva invalicabile ora, nel pieno del confronto sulle garanzie per l'utilizzo degli asset russi congelati, la possibilità di dare al Meccanismo europeo di stabilità una nuova architettura, a fronte di una riforma rimasta bloccata per la mancata ratifica italiana, non sembra più un tabù.

