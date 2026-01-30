Il Napoli sta lavorando per cedere un altro giocatore in attacco. Dopo aver mandato in prestito Noa Lang e Lorenzo Lucca, la società cerca di trovare un accordo per una nuova partenza. La trattativa è in corso e si aspetta una soluzione nelle prossime ore.

Dopo aver ceduto Noa Lang e Lorenzo Lucca all’estero, in prestito con diritto di riscatto, il Napoli prepara un’altra cessione in attacco. Il club partenopeo ha acquistato Giovane dal Verona, ma punta anche Sulemana e aspetta che l’Atalanta dia il via libera. Nel frattempo, il Modena insiste per Ambrosino e Manna riflette sull’offerta degli emiliani. Ambrosino verso il Modena: ora si può chiudere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Giuseppe Ambrosino sarebbe finito nel mirino del Modena. La squadra di Andrea Sottil continua a lottar per un posto ai playoff e cerca energie fresche per raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, un altro giocatore è in partenza: trattativa in corso

Approfondimenti su Mercato Napoli

La Juventus si interessa a Malen, attaccante dell’Aston Villa, valutando un possibile trasferimento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mercato NapoliBomba di Romano! Top Player in Arrivo

Ultime notizie su Mercato Napoli

Argomenti discussi: Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia; Dopo Giovane, il Napoli vuole un esterno destro; Calciomercato Napoli, da Maldini a Boga: il valzer esterni; Napoli scatenato sul mercato: contatti per Cambiaghi ma spuntano altri nomi per Conte, il punto.

Il mercato del Napoli potrebbe avere qualcos’altro in serbo: dipende da un’altra cessioneA pochi giorni dal termine, il mercato di gennaio del Napoli continua a essere fortemente condizionato dal principio del saldo zero. Gli addi di Lorenzo ... dailynews24.it

Napoli fuori dalla Champions: 100 milioni bruciati sul mercato. E che flop BeukemaLucca e Lang già ceduti. Beukema sempre meno utilizzato. Lui e gli altri acquisti dell'estate svalutati dopo soli pochi mesi ... msn.com

Mercato Napoli, Raheem Sterling si è svincolato dal Chelsea Adesso l’unico ostacolo da superare è l’ingaggio percepito dal giocatore A voi piacerebbe vederlo al Napoli Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post I - facebook.com facebook

#Manna: "Mercato #Napoli Ci sono ancora dieci giorni..." x.com