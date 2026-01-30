Mercato Napoli un altro giocatore è in partenza | trattativa in corso

Il Napoli sta lavorando per cedere un altro giocatore in attacco. Dopo aver mandato in prestito Noa Lang e Lorenzo Lucca, la società cerca di trovare un accordo per una nuova partenza. La trattativa è in corso e si aspetta una soluzione nelle prossime ore.

Dopo aver ceduto Noa Lang e Lorenzo Lucca all’estero, in prestito con diritto di riscatto, il Napoli prepara un’altra cessione in attacco. Il club partenopeo ha acquistato Giovane dal Verona, ma punta anche Sulemana e aspetta che l’Atalanta dia il via libera. Nel frattempo, il Modena insiste per Ambrosino e Manna riflette sull’offerta degli emiliani. Ambrosino verso il Modena: ora si può chiudere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Giuseppe Ambrosino sarebbe finito nel mirino del Modena. La squadra di Andrea Sottil continua a lottar per un posto ai playoff e cerca energie fresche per raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

