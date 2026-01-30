Mercato Milan | mossa decisiva per il rinnovo di Maignan lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi! Cosa sta accadendo

Il Milan sta accelerando sul rinnovo di Maignan e nelle ultime ore la situazione si è fatta più chiara. La società ha deciso di blindare il portiere francese, che è diventato un punto fermo della squadra. Mentre si cerca un nuovo attaccante, il club lavora sotto traccia per prolungare il contratto di Maignan e evitare sorprese. La trattativa è in fase avanzata e tutto lascia pensare che si chiuderà a breve.

