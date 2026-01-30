Mercato Inter ore cruciali per il futuro di Frattesi | il Nottingham accelera nella trattativa Le rivelazioni di Moretto

Il Nottingham Forest accelera sulla trattativa per Davide Frattesi, e ora il futuro del centrocampista dell’Inter è tutto da decidere. Le trattative tra le due squadre si sono intensificate nelle ultime ore, mentre l’Inter cerca di capire se ci sono margini per una cessione o se invece si aprirà un’altra strada. La situazione resta calda e tutta da seguire nelle prossime ore.

Inter News 24 Mercato Inter, il futuro di Frattesi è sempre più in bilico: il Nottingham Forest accelera nella trattativa per il nerazzurro. Il futuro di Davide Frattesi sembra essere sempre più lontano dall'Italia e dalla corte di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto sul suo profilo X, il Nottingham Forest ha deciso di rompere gli indugi per assicurarsi il centrocampista azzurro. Il club inglese ha intensificato i contatti nelle ultime ore, manifestando la chiara volontà di anticipare ogni possibile concorrente per portare il giocatore in Premier League già in questa sessione invernale.

