L’Al-Ittihad ha respinto la prima offerta dell’Inter per Diaby. I sauditi vogliono solo una cessione a titolo definitivo e non sono disposti a trattare su altre formule. Il giocatore spinge per tornare in nerazzurro, ma finora non ci sono segnali di apertura da parte del club arabo. La situazione resta in stallo, con entrambe le parti ferme sulla loro posizione.

Inter News 24 Mercato Inter, Diaby preme per i nerazzurri ma l’Al-Ittihad vuole solo una cessione a titolo definitivo: il punto. L’Inter non molla la presa su Moussa Diaby e si prepara al rilancio decisivo. Nonostante i nomi di Norton-Cuffy e Perisic restino caldi, la priorità di Cristian Chivu per la fascia è l’esterno francese dell’ Al-Ittihad. Secondo quanto riferito da RMC Sport, il club nerazzurro sta per presentare una nuova proposta ufficiale per superare il muro dei sauditi, che finora hanno rispedito al mittente ogni tentativo basato sul prestito. Mercato Inter, accordo totale con il giocatore: Diaby vuole solo l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il punto su Diaby: l’Al-Ittihad rifiuta una prima offerta: vuole una cessione a titolo definitivo. Le ultime

Approfondimenti su Inter Mercato

L’Inter ha provato a portare Moussa Diaby dall’Al-Ittihad, ma il club arabo ha rifiutato la prima offerta.

Dopo aver deciso di lasciare l’Inter, Diaby spinge per trasferirsi in nerazzurri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Mercato

