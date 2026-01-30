Mercato dei finanziamenti nel casertano i prestiti personali crescono in durata e importo medio

Nel Casertano i prestiti personali aumentano di durata e di importo medio. Nel 2025, più persone chiedono finanziamenti, approfittando di tassi più bassi e importi più alti. La provincia si distingue nel panorama regionale della Campania, confermandosi come un punto di riferimento nel settore.

Il 2025 si conferma un anno positivo per chi cerca un finanziamento in Campania, con tassi di interesse in calo e importi medi in aumento, e la provincia di Caserta emerge per alcune particolarità nel panorama regionale. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso del 2025 il TAEG medio per i prestiti personali in Campania è sceso, passando dall’8,35% di gennaio all’8,16% di dicembre. In provincia di Caserta, i richiedenti hanno chiesto finanziamenti con una durata media di 5 anni e 7 mesi, tra le più lunghe della regione, e con importi leggermente superiori alla media regionale, attestandosi attorno a 11.🔗 Leggi su Casertanews.it

