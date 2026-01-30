Mercati europei in rialzo attese su ruolo Fed mentre banche italiane guidano l’onda di acquisti

Le borse europee aprono in salita, sostenute dall’aspettativa che la Federal Reserve possa cambiare rotta. Gli investitori sono più ottimisti, soprattutto dopo che circolano voci su Kevin Warsh come possibile nuovo capo della banca centrale americana. Nel frattempo, le banche italiane spingono l’indice verso l’alto, guidando gli acquisti sui mercati.

Le borse europee aprono in rialzo, spinte da un’ottimistica attesa sul futuro della Federal Reserve. Il mercato ha reagito positivamente alle indiscrezioni che indicano Kevin Warsh come il favorito per la successione a Jerome Powell alla guida della banca centrale statunitense. L’annuncio, atteso per la giornata di venerdì 30 gennaio 2026, ha innescato un’onda di reazioni in mercato: il dollaro si rafforza, l’oro arretra, mentre gli spread italiani restano stabili. La scelta di Warsh, ex membro del board della Fed, è interpretata come un segnale di continuità con una politica monetaria restrittiva, in linea con il suo profilo “falco” e con l’impegno a mantenere l’indipendenza della banca centrale rispetto alla pressione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le borse europee aprono la seduta del 30 gennaio 2026 con il segno più.

