MeravigliaMI | poesia e fotografia in mostra a Gossolengo

Sabato mattina, alla Biblioteca comunale di Gossolengo, si apre la mostra

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Sabato 14 febbraio alle ore 10,30 alla Biblioteca comunale "Paolo Boiardi" di Gossolengo, si terrà l'inaugurazione della mostra "MeravigliaMI" di Rita Casalini e Marco Tondini.L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare anche l’omonimo libro edito da Officine Gutenberg. La mostra sarà liberamente visitabile fino a sabato 14 marzo 2026 negli orari di apertura della Biblioteca (lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12,30, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18,30).🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Gossolengo MeravigliaMI

Dal 13 dicembre 2023 al 6 gennaio 2026, Pallavicini22 Art Gallery a Ravenna ospita la mostra personale di Giovanna Sarti,

L’hotel Annunziata di Ferrara apre le sue porte alla mostra “Sublime industriale”, che resterà aperta fino al 28 febbraio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gossolengo MeravigliaMI

Poesia e fotografia, tra l’Italia e i Balcani: a Pesaro, la mostra LimenSabato 24 ottobre, alle ore 18, si inaugura, negli spazi del Conventino di Monteciccardo (PU), la mostra LIMEN – Una terra chiamata orizzonte, terzo appuntamento del Festival internazionale Sponde, ... exibart.com

Parolequotidiane al Conventino: poesia e fotografia per chi è in viaggio con sé stessoMercoledì prossimo alle 18 la raccolta di Alessandra Maria Schlatter debutta a Firenze con una presentazione di Olga Mugnaini, letture e un’esposizione di venti scatti visitabile fino al 29 giugno ... lanazione.it