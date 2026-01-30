MeravigliaMI | poesia e fotografia in mostra a Gossolengo
Sabato mattina, alla Biblioteca comunale di Gossolengo, si apre la mostra
Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Sabato 14 febbraio alle ore 10,30 alla Biblioteca comunale "Paolo Boiardi" di Gossolengo, si terrà l'inaugurazione della mostra "MeravigliaMI" di Rita Casalini e Marco Tondini.L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare anche l’omonimo libro edito da Officine Gutenberg. La mostra sarà liberamente visitabile fino a sabato 14 marzo 2026 negli orari di apertura della Biblioteca (lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12,30, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 18,30).🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Gossolengo MeravigliaMI
"Precedente e altrove": a Pallavicini22 una mostra tra fotografia e ricordo
Dal 13 dicembre 2023 al 6 gennaio 2026, Pallavicini22 Art Gallery a Ravenna ospita la mostra personale di Giovanna Sarti,
Il ‘Sublime industriale’ in mostra: tra rovine, natura e fotografia contemporanea
L’hotel Annunziata di Ferrara apre le sue porte alla mostra “Sublime industriale”, che resterà aperta fino al 28 febbraio.
Ultime notizie su Gossolengo MeravigliaMI
Poesia e fotografia, tra l’Italia e i Balcani: a Pesaro, la mostra LimenSabato 24 ottobre, alle ore 18, si inaugura, negli spazi del Conventino di Monteciccardo (PU), la mostra LIMEN – Una terra chiamata orizzonte, terzo appuntamento del Festival internazionale Sponde, ... exibart.com
Parolequotidiane al Conventino: poesia e fotografia per chi è in viaggio con sé stessoMercoledì prossimo alle 18 la raccolta di Alessandra Maria Schlatter debutta a Firenze con una presentazione di Olga Mugnaini, letture e un’esposizione di venti scatti visitabile fino al 29 giugno ... lanazione.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.