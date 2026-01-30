Caterina Arnoldi torna a parlare con il suo nuovo libro pubblicato da Pathos Edizioni. Le sue storie non si limitano a essere semplicemente lette, ma vogliono vivere e risuonare ancora oggi. In ogni pagina, si sente la passione e la forza della memoria, come un richiamo alla resistenza di chi ha vissuto e resistito nel tempo. La sua narrazione si fa ascoltare come un sussurro del passato che non vuole essere dimenticato.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Memoria, Resistenza e Passione: il mondo di Caterina Arnoldi tra le pagine di Pathos Edizioni

Approfondimenti su Caterina Arnoldi

“Memoria rossoblù” celebra sei anni di attività, un percorso di tutela e valorizzazione della storia calcistica di Montevarchi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Caterina Arnoldi

Argomenti discussi: Giornata della Memoria 2026: le iniziative a Dogliani e Farigliano; Inaugurata a Timau la mostra dedicata a Giorgio e Manuela Di Centa; Per non dimenticare… quello che non è stato mai ricordato, l’Anpi di Molfetta celebra il Giorno della Memoria; L’onore dalla verità: riabilitata la memoria dell’eroe partigiano.

Resistenza e innovazione: i giovani di Bussoleno diventano staffette della memoriaBUSSOLENO – In occasione dell’ 80° anniversario della Liberazione, il Liceo Norberto Rosa di Bussoleno ha dato vita a un’iniziativa di straordinario valore civile e storico denominata Staffette della ... lagendanews.com

Perché ricordare è una forma di resistenzaIl Giorno della Memoria fu istituito per non dimenticare le vittime della Shoah. Ma questa data è anche un invito all’esercizio della ... repubblica.it

A Segnalazioni Letterarie - nel contesto delle box promozionali di Pathos Edizioni destinate a tutti gli scrittori (non solo di questa CE; info a [email protected]) - Caterina Arnoldi con i primi due volumi della serie/saga "Vite sul filo del tempo": "Linee di - facebook.com facebook