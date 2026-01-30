Memoria Mattarella premia la ‘Dante’

Questa mattina, un gruppo di giovani provenienti da Forlì ha consegnato un libro pop-up dedicato a Camelia Matatia, simbolo della memoria della Shoah. Dopo aver percorso diverse ore di viaggio, sono arrivati a Roma per partecipare alla cerimonia di premiazione del 24° concorso nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’. È stata una giornata che ha visto protagonisti i ragazzi, impegnati a mantenere viva la memoria storica attraverso il loro racconto.

Sono partiti da Forlì con un libro pop-up in mano e la storia di Camelia Matatia da raccontare, arrivando a Roma per essere premiati al 24° concorso nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’. La classe 2ªA della scuola primaria Dante Alighieri, dell’Istituto comprensivo 4 ‘Annalena Tonelli’, ha ricevuto martedì il riconoscimento durante la cerimonia al Quirinale, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria. Gli studenti sono stati premiati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e della presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memoria Mattarella premia la ‘Dante’ Approfondimenti su Memoria Mattarella Giornata della memoria: il presidente Mattarella premia la scuola di Polcenigo La scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di Polcenigo ha ricevuto un riconoscimento dal presidente Mattarella. Firenze, un sigillo di Stato per l’arte: Mattarella premia la Fondazione Zeffirelli Firenze si conferma città di eccellenza artistica, ricevendo un riconoscimento ufficiale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Memoria Mattarella Argomenti discussi: Giornata della memoria: il presidente Mattarella premia la scuola di Polcenigo; Memoria Mattarella premia la ‘Dante’; Giorno della memoria, Mattarella: Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale; Concorso per ricordare la Shoah, Mattarella premia i ragazzi delle medie di Bressanone. Memoria Mattarella premia la ‘Dante’Il libro pop-up della 2ªA della primaria sulla figura di Camelia Matatia è stato insignito al Quirinale. Emozione per 5 bambini ... ilrestodelcarlino.it Giorno della Memoria, studenti di Bressanone premiati da Mattarella al QuirinaleIn occasione della cerimonia ufficiale per il Giorno della Memoria, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione di scuole medie di Bressanone, accompagna ... ansa.it Giorno Memoria, applauso per Mattarella al termine del suo discorso al Quirinale x.com Agenzia Vista. . Giorno Memoria, applauso per Mattarella al termine del suo discorso al Quirinale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.