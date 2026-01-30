Memorabilia una storia di famiglia al Visionario
Dieci anni di formazione, incontri e crescita collettiva. Brainery Academy festeggia il suo decimo anniversario al Visionario, con una mostra che ripercorre il percorso di una famiglia che ha fatto dell’apprendimento il suo cuore. Un’occasione per vedere da vicino i progetti e le storie di chi ha contribuito a scrivere questa esperienza.
Dieci anni di formazione, incontri e crescita collettiva segnano il prestigioso traguardo raggiunto da Brainery Academy. Dal 2016 ad oggi, l'istituzione ha lavorato incessantemente per rendere la conoscenza un bene accessibile a tutti, costruendo una comunità solida che crede nella cultura come strumento di emancipazione e opportunità. Per celebrare questo anniversario, l'Accademia invita la cittadinanza a un evento celebrativo che si terrà venerdì 6 febbraio 2026, dalle ore 17.30 alle 19.
Brunello Cucinelli, Il Visionario Garbato, un film/memoir, una storia fatta di intuito, passione e generosità, firmata dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore. Dal 9 al 11 dicembre al Cinema
Felix Leu, il tatuatore vagabondo: un docufilm racconta la storia di una vita (e una famiglia) al limite
Un docufilm racconta la vita di Felix Leu, tatuatore ambulante e outsider, esplorando la sua storia personale e il legame con la famiglia.
Argomenti discussi: Beatles Day Italia: una giornata-evento dedicata alla leggenda dei Fab Four; Music Day, la Fiera del disco di Roma; Da Ferretti ai bambini passando per l’Area Kids e conferenze: ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana; Crescono le kermesse: da 14 a 24 : ModenAntiquaria anche in centro.
MEMORABILIA – UNA STORIA DI FAMIGLIA/ Il docufilm che ricorda il valore del capitalismo eticoGiovanni Enrico Morassutti ha scritto e diretto un docufilm dedicato all'azienda di famiglia nata a San Vito al Tagliamento ... ilsussidiario.net
VR46 Memorabilia: la storia firmata da Valentino RossiCon nove titoli mondiali e milioni di appassionati in tutto il mondo, Valentino Rossi è una delle figure più iconiche della storia dello sport. Oggi, per la prima volta in assoluto, la sua carriera ... sportmediaset.mediaset.it
La maglia del Genoa incorniciata con un montaggio a profondità per esaltarne i colori e la storia. Un lavoro artigianale pensato per proteggere e arredare con eleganza. . #cornici #jerseyframing #genoacfc #football #memorabilia - facebook.com facebook
