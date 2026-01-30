Memorabilia una storia di famiglia al Visionario

Dieci anni di formazione, incontri e crescita collettiva. Brainery Academy festeggia il suo decimo anniversario al Visionario, con una mostra che ripercorre il percorso di una famiglia che ha fatto dell’apprendimento il suo cuore. Un’occasione per vedere da vicino i progetti e le storie di chi ha contribuito a scrivere questa esperienza.

