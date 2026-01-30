Meloni sul lavoro ancora notizie positive avanti su questa strada

Giorgia Meloni ha commentato i dati economici appena pubblicati, mostrando soddisfazione per i segnali positivi sul mercato del lavoro. La premier ha detto che le scelte fatte dal governo stanno portando risultati concreti, e si aspetta che la tendenza continui.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per i dati economici recenti, sottolineando che le politiche adottate dal governo stanno producendo effetti concreti sul mercato del lavoro. In un intervento pubblico, ha ribadito che i numeri relativi all’occupazione, all’occupazione giovanile e al calo della disoccupazione rappresentano una conferma della direzione intrapresa. I dati, aggiornati al primo trimestre dell’anno, mostrano un aumento degli occupati, in particolare nel settore privato, con un incremento del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il tasso di disoccupazione è sceso al 7,8%, il livello più basso da oltre un decennio, con una riduzione significativa tra i ventenni e i trentenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni, sul lavoro ancora notizie positive, avanti su questa strada Approfondimenti su Giorgia Meloni Disoccupazione: a novembre il tasso più basso di sempre. Meloni: avanti su questa strada A novembre, il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello più basso di sempre, pari al 5,7%, secondo i dati Istat. Disoccupazione, Italia regina d’Europa: a novembre il tasso più basso di sempre. Meloni: avanti su questa strada A novembre, in Italia, il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Meloni, sul lavoro ancora notizie positive, avanti su questa strada; I conti di Meloni sulla pressione fiscale continuano a non tornare; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Il vertice a tre sull'Ucraina, Meloni e il Nobel a Trump, l'ombra dell'AI sul lavoro. Lavoro: Meloni, disoccupazione a livelli piu' bassi da 2004, nostra direzione giusta(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso ... ilsole24ore.com Meloni, sul lavoro ancora notizie positive, avanti su questa strada(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall'inizio dell ... corrieredellosport.it #Giorgia Meloni:”Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in au - facebook.com facebook Il governo Meloni torna all’attacco dei diritti del lavoro e lo fa nel modo più subdolo possibile, infilando nel decreto PNRR una norma che punta a legalizzare i salari da fame e a garantire l’impunità a chi sfrutta i lavoratori” È una scelta politica gravissima e coer x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.