Melendugno il sogno ricomincia | a Brescia si riaccendono le luci della Pool Promozione

Da lecceprima.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Melendugno torna l’entusiasmo per il volley. Dopo una pausa di una settimana, le luci sulla Narconon Volley si riaccendono in vista delle partite più importanti. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di raggiungere la Pool Promozione, un traguardo che potrebbe cambiare la stagione. La tensione cresce mentre i giocatori si allenano intensamente, convinti di poter fare la differenza.

MELENDUGNO - Le luci del grande volley tornano ad accendersi sulla Narconon Volley Melendugno. Dopo una settimana di sosta necessaria per lasciare spazio alle Finali di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 a Torino, il campionato di A2 entra nel suo momento decisivo. Si riparte con la Pool Promozione, una fase che vede le migliori dieci squadre del torneo lottare per il salto di categoria. Per il Melendugno, il cammino inizia con un incrocio che profuma di impresa: lunedì 2 febbraio le biancorossonere saranno impegnate sul campo della Valsabbina Millenium Brescia. Non si tratta di una trasferta qualunque, ma del ritorno nel palazzetto dove, poche settimane fa, il gruppo di coach Giunta ha scritto una delle pagine più belle della sua storia, conquistando la semifinale di Coppa Italia di categoria.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

