Meglio un decreto-legge oggi che una legge domani o forse no?

Da ilpost.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di tornare a usare i decreti-legge per le questioni sulla sicurezza, sperando di approvarli più in fretta. Ma la strategia sta creando polemiche: mentre alcuni vorrebbero risposte rapide, altri contestano l’uso di strumenti così “freddi” per temi così delicati. La partita sembra ancora aperta e il tempo stringe.

Il governo sta continuando a sdoppiare i provvedimenti per accontentare l'elettorato, ma finora non è andata bene: ora ci riprova con la sicurezza Giorgia Meloni ha stabilito che la sicurezza sarà, insieme alla crescita, una delle priorità del 2026, anche perché i vari casi di violenza e microcriminalità urbana continuano ad avere un grande impatto mediatico. A inizio gennaio aveva riconosciuto che «i risultati per me non sono sufficienti», nonostante i tanti clamorosi provvedimenti già adottati dal governo in questi tre anni, e così aveva annunciato un ulteriore imminente intervento sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

meglio un decreto legge oggi che una legge domani o forse no

© Ilpost.it - Meglio un decreto-legge oggi che una legge domani, o forse no?

Approfondimenti su Meglio UNo

Stop alla proposta di legge sul "consenso". Bongiorno: "La legge ci sarà, ma fatta meglio"

Il nuovo Esame di maturità alla luce del decreto-legge n.127/2025, convertito in legge n.164/2025. Guida completa per Dirigenti

Il nuovo esame di maturità si avvicina e cambierà molto rispetto al passato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Meglio UNo

Argomenti discussi: Lo schema di decreto-legge per il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture strategiche; Il decreto legge Terra dei Fuochi al centro di un dibattito ospitato in Auditorium della Città metropolitana; Esito riunione sul decreto legge e disegno di legge inerente le norme del decreto Forze di Polizia; Presentata una proposta di legge sull’abbassamento dell’età dell’imputabilità a 13 anni.

meglio un decreto leggeMeglio un decreto-legge oggi che una legge domani, o forse no?Il governo sta continuando a sdoppiare i provvedimenti per accontentare l'elettorato, ma finora non è andata bene: ora ci riprova con la sicurezza ... ilpost.it

meglio un decreto leggeIl nuovo decreto Sicurezza può aspettare. Piantedosi: «Reati, non c’è un’emergenza»Il vertice di governo ha deciso di portare il pacchetto, un ddl e un decreto legge, in approvazione non prima di fine mese. Si prevedono anche limature, per evitare di incorrere in censure del Colle. editorialedomani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.