Meet School Roma Bardi Impara Digitale | Oltre l’intelligenza artificiale | la scuola riparte dalle persone

Il tour nazionale di Impara Digitale fa tappa a Roma, all’ITIS Galileo Galilei, il 19 e 20 febbraio 2026. La manifestazione si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole, ma il messaggio principale è che la vera priorità sono le persone. Tra i relatori, il Sottosegretario Frassinetti e il Direttore Generale D’Amico, che sottolineano come la tecnologia possa aiutare, ma senza dimenticare il ruolo degli insegnanti e degli studenti. La città si prepara ad affrontare un confronto diretto e concreto su

Il 19 e 20 febbraio 2026 all’ITIS Galileo Galilei la terza tappa del tour nazionale. Tra i relatori il Sottosegretario Frassinetti e il Direttore Generale D’Amico Presidente Bardi, “Educare all’IA per educarci al futuro” è il titolo scelto per la tappa romana. Perché questa scelta? L’intelligenza artificiale non è più un tema da convegni futuristici: è già nelle nostre aule, nei dispositivi degli studenti, nelle pratiche quotidiane di molti docenti. La vera sfida oggi non è se introdurla, ma come farlo in modo consapevole, etico e pedagogicamente efficace. Abbiamo voluto un titolo che richiamasse una doppia direzione: educare i giovani all’uso dell’IA, certo, ma anche lasciarci educare da questa trasformazione per ripensare il nostro modo di fare scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Meet School Roma Governance del benessere digitale e dell’intelligenza artificiale nella scuola autonoma: in allegato gli strumenti per la dirigenza scolastica. Con documento da scaricare Il Ministero ha pubblicato un nuovo documento che mette nero su bianco gli strumenti per la governance del benessere digitale e dell’intelligenza artificiale nelle scuole autonome. Chi ha ragione quando l’intelligenza artificiale impara dai libri? Recentemente, alcuni scrittori negli Stati Uniti hanno avviato cause contro le aziende di intelligenza artificiale, contestando l’uso dei loro testi per addestrare i modelli di AI. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Meet School Roma Argomenti discussi: Meet School Roma, Bardi (Impara Digitale): Oltre l'intelligenza artificiale: la scuola riparte dalle persone; Meet School Roma: appuntamento il 19 e il 20 febbraio 2026. Manca poco al Meet School di Roma, l'appuntamento imperdibile per chi vuole vivere l'innovazione scolastica da protagonista. Due giorni dedicati al confronto, alla formazione e alla scoperta. Vi aspettiamo a Roma il 19 e 20 febbraio per un convegno con gra - facebook.com facebook

