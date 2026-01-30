Medulloblastoma cancro cerebrale più comune nei bambini | ricerca rivela vulnerabilità

La lotta contro il medulloblastoma, il tumore cerebrale più comune nei bambini, fa un passo avanti. Ricercatori dell’università Sapienza di Roma hanno scoperto quale enzima aiuta il tumore a crescere. Lo studio internazionale apre nuove strade per possibili terapie mirate.

(Adnkronos) – Uno studio internazionale a cui hanno partecipato i ricercatori dell’università Sapienza di Roma ha identificato l’enzima coinvolto nella crescita del medulloblastoma, il tumore cerebrale maligno più frequente in età pediatrica. I risultati della ricerca, pubblicati su ‘Cancer Cell’, pongono le basi per lo sviluppo di nuove terapie più efficaci e meno tossiche. Il medulloblastoma, uno dei tumori cerebrali pediatrici più aggressivi – si spiega in una nota della Sapienza – è una patologia caratterizzata da una marcata eterogeneità biologica, che richiede strategie terapeutiche personalizzate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

