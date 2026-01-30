Mediobanca si cambia È valzer dei capi area

La banca ha cambiato volto. Alessandro Melzi d’Eril ha annunciato un ristrutturazione alla guida, affidando nuovi incarichi ai suoi uomini. Gian Luca Sichel, già a capo di Mediobanca Premier e Compass, ora assume anche il ruolo di direttore generale della stessa divisione. La squadra ai piani alti si ridisegna senza annunci pubblici, ma con decisioni chiare.

I lavori della nuova Mediobanca proseguono dietro le quinte. L'amministratore delegato del gruppo, Alessandro Melzi d'Eril (in foto), ieri - secondo fonti finanziarie - ha ridisegnato la sua squadra di vertice: Gian Luca Sichel, amministratore delegato di Mediobanca Premier e Compass, diventa anche direttore generale della stessa Mediobanca Premier. Mentre Lorenzo Bassani, che finora ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Premier, è destinato a lasciare il gruppo. Tra le maggiori novità c'è anche che Francesco Grosoli, alla guida di Cmb Monaco, invece assumerà anche la responsabilità dell'area di Mediobanca Private Banking. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

