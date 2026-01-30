Medici stranieri in Veneto ora parte il reclutamento | Devono sapere l?italiano L?avviso di Azienda Zero

Questa mattina il governatore Alberto Stefani ha aperto ufficialmente il nuovo ospedale di comunità a Bassano del Grappa. Nel frattempo, l’Azienda Zero avvia il reclutamento di medici stranieri, con l’obbligo di conoscere bene l’italiano. La ricerca riguarda professionisti che possano lavorare nel sistema sanitario regionale, rispondendo alle esigenze di personale qualificato.

VENEZIA - Questa mattina il governatore Alberto Stefani inaugura il nuovo ospedale di comunità a Bassano del Grappa. Per far funzionare questa tipologia di strutture, ieri il sottosegretario Marcello Gemmato ha confermato che a livello nazionale saranno assunti 6.000 infermieri e 1.000 medici. Ma intanto nei reparti continuano a mancare i camici bianchi, per cui le istituzioni provano a metterci una pezza: il Governo ha formulato un emendamento al decreto Milleproroghe che consente di trattenerli in servizio o riammetterli dopo la pensione fino a 72 anni d’età; nel frattempo in Veneto è stato pubblicato l’avviso per l’ingaggio degli specialisti stranieri in Pronto soccorso, a sei mesi dalla delibera della Regione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

