MEDIASET GERMANIA | FLOP EPICO PER IL GAME PRESTO SU CANALE 5 CON LA HUNZIKER

La sera in Germania si è conclusa con un risultato deludente per Canale 5. Il nuovo game di PrestO con Hunziker ha registrato ascolti bassissimi, lasciando il pubblico freddo. Intanto, altri canali come SAT1 hanno avuto qualche successo con serie e reality, ma la sconfitta di “Das 1% Quiz” resta sotto gli occhi di tutti.

Dove sono finiti gli ascolti di SAT1, uno dei canali di proprietà di Pier Silvio Berlusconi? La serata in Germania è stata contraddistinta dal botto di serie e reality e dal flop epico di "Das 1% Quiz". Si tratta della versione tedesca di "The 1% Club", format originale della BBC che prossimamente andrà in onda anche in Italia, precisamente in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker. In Germania non è presentato dalla celebre conduttrice svizzera ma da Jörg Pilawa, uno dei volti più noti. Il risultato d'ascolto è agghiacciante, pur essendo un format che mai ha brillato. Nel dettaglio, la serata oltralpe è stata vinta dalla tv pubblica con la serie gialla di Das Erste, la loro Rai1, "Nord bei Nordwest" con 5.

