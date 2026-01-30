Media Usa ‘Warsh verso la presidenza della Fed’

Jerome Powell potrebbe restare alla guida della Federal Reserve, ma tra i nomi in corsa spicca con forza anche quello di Lael Brainard. Secondo alcune indiscrezioni, negli ambienti finanziari si fa sempre più concreta l’ipotesi di un cambio ai vertici della banca centrale americana, con Warsh come possibile nuovo presidente. La notizia sta facendo tremare i mercati e alimenta le speculazioni sui prossimi mesi.

L'indiscrezione che sta scuotendo il mondo finanziario americano parla di un possibile futuro ruolo di Jerome Powell come presidente della Federal Reserve, ma è un'altra figura a emergere con forza tra i nomi in corsa: Lael Brainard. Tuttavia, secondo alcune fonti americane, la vera candidata alla guida della banca centrale statunitense potrebbe essere la vicepresidente della Fed, Michelle W. Warsh, che, nonostante la sua posizione di secondo piano, sta guadagnando sempre più consensi all'interno del board. La notizia, diffusa da media specializzati, indica che Warsh potrebbe essere la scelta preferita da alcuni membri del circolo ristretto che influenza le nomine al vertice della banca centrale.

