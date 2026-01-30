Media israeliani | 71 mila morti a Gaza Domenica riapre valico Rafah

Domani riapre il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. Israele ha annunciato che sarà aperto al traffico pedonale, ma solo con movimenti limitati in entrambe le direzioni. La notizia arriva dopo che, secondo i media israeliani, il bilancio delle vittime a Gaza ha raggiunto i 71 mila morti. La riapertura del valico rappresenta un passo importante in un clima di confusione e tensione nella regione.

Medio Oriente, Israele riaprirà domenica al traffico pedonale il valico di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l’Egitto ‘in movimenti limitati’ in entrambe le direzioni. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Media israeliani: 71 mila morti a Gaza. Domenica riapre valico Rafah Approfondimenti su Gaza Valico Gaza, Israele annucia la riapertura del valico di Rafah da domenica: “Consentito solo il traffico pedonale in entrata e uscita” Israele ha annunciato che da domenica riaprirà il valico di Rafah, al confine con l’Egitto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Media israeliani: 71 mila morti a Gaza. Domenica riapre valico Rafah Ultime notizie su Gaza Valico Argomenti discussi: Ora lo dice anche l’esercito di Israele: a Gaza uccise oltre 71mila persone; L’esercito israeliano ha confermato di aver ucciso almeno 71mila palestinesi; Israele conferma i numeri di Hamas: 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti. Il bilancio reale può arrivare a 600 mila; Oltre 71mila morti a Gaza. Israele accetta il bilancio del ministero della Sanità della Striscia. Israele conferma i numeri di Hamas: 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti. Il bilancio reale può arrivare a 600 milaSecondo fonti militari riportate da Haaretz, la cifra non tiene conto dei dispersi, molti ancora sotto le macerie, dei morti per fame, freddo, malattie e per la distruzione dell'intero sistema sanitar ... ilfattoquotidiano.it Fonti Idf ammettono: 'I morti a Gaza sono stati circa 70mila'TEL AVIV - Alcuni media israeliani riferiscono che secondo l'esercito il numero di persone uccise nella Striscia di Gaza in oltre due anni di guerra è di circa 70.000, come ha affermato il ministero ... ansa.it Salgono ad almeno 19 le vittime degli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza da ieri sera. Un drone dell'esercito israeliano sul quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza, ha ucciso almeno sette persone e ferite alcune decine. Lo riportano media isr - facebook.com facebook Salgono ad almeno 19 le vittime degli attacchi aerei israeliani nella Striscia di #Gaza da ieri sera. Un #drone dell'esercito israeliano sul quartiere di Sheikh Radwan, a nord di #Gaza, ha ucciso almeno sette persone e ferite alcune decine. Lo riportano media x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.