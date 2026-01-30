Media israeliani | 71 mila morti a Gaza Domenica riapre valico Rafah

Domani riapre il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. Israele ha annunciato che sarà aperto al traffico pedonale, ma solo con movimenti limitati in entrambe le direzioni. La notizia arriva dopo che, secondo i media israeliani, il bilancio delle vittime a Gaza ha raggiunto i 71 mila morti. La riapertura del valico rappresenta un passo importante in un clima di confusione e tensione nella regione.

Medio Oriente, Israele riaprirà domenica al traffico pedonale il valico di Rafah, tra la Striscia di Gaza e l'Egitto 'in movimenti limitati' in entrambe le direzioni.

Gaza, Israele annucia la riapertura del valico di Rafah da domenica: "Consentito solo il traffico pedonale in entrata e uscita"

Israele ha annunciato che da domenica riaprirà il valico di Rafah, al confine con l’Egitto.

Ora lo dice anche l'esercito di Israele: a Gaza uccise oltre 71mila persone; L'esercito israeliano ha confermato di aver ucciso almeno 71mila palestinesi; Israele conferma i numeri di Hamas: 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti. Il bilancio reale può arrivare a 600 mila; Oltre 71mila morti a Gaza. Israele accetta il bilancio del ministero della Sanità della Striscia.

media israeliani 71 milaIsraele conferma i numeri di Hamas: 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti. Il bilancio reale può arrivare a 600 milaSecondo fonti militari riportate da Haaretz, la cifra non tiene conto dei dispersi, molti ancora sotto le macerie, dei morti per fame, freddo, malattie e per la distruzione dell'intero sistema sanitar ... ilfattoquotidiano.it

Fonti Idf ammettono: 'I morti a Gaza sono stati circa 70mila'TEL AVIV - Alcuni media israeliani riferiscono che secondo l'esercito il numero di persone uccise nella Striscia di Gaza in oltre due anni di guerra è di circa 70.000, come ha affermato il ministero ... ansa.it

