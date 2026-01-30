La polizia ha arrestato tre uomini romeni sospettati di aver messo a segno un furto da 200 mila euro. La banda avrebbe anche rubato 200 friggitrici ad aria da un rimorchio parcheggiato in zona. Le indagini sono in corso per capire se ci siano altri complici e per recuperare la merce rubata.

Profumi e cosmetici. Ma anche friggitrici ad aria. In un caso addirittura la banda si era spinta oltre i confini dell’hinterland di Milano e aveva puntato alla Brianza, cercando di colpire ad Arcore (Monza e Brianza), alla Peg Perego. Qualcosa in quell’occasione però era andato storto. Era l’8 dicembre del 2024 e il gruppo è scappato a mani vuote. Sono almeno due i furti (e un colpo solo tentato) che vengono contestati a una banda ora accusata di furto aggravato in concorso e ricettazione. L’indagine, condotta dalla sezione operativa della compagnia di Rho, è iniziata nel novembre 2024, dopo un furto presso un’azienda di logistica di Lainate (Milano). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Maxi furto da 200mila euro, fermati tre romeni

Una banda di pendolari del lusso ha colpito ancora, questa volta in Brianza, con un maxi furto da 200mila euro.

