Maurizio Landini il comizio all' università

Maurizio Landini, segretario della Cgil, si presenta all’università di Bari per parlare con gli studenti. Arriva con un discorso diretto, senza fronzoli, e si confronta con i ragazzi su temi che li riguardano da vicino. La sua visita suscita curiosità tra i presenti, che aspettano di ascoltare le sue parole.

Maurizio Landini, segretario della Cgil, sbarca all’università di Bari per “dialogare” con gli studenti. Un incontro che sul territorio ha suscitato critiche e accuse di fare comizi in ateneo. «Al centro dell’evento» si legge nell’annuncio dell’appuntamento, «i temi del lavoro, del precariato, dei bassi salari, dell’emigrazione soprattutto dai territori del Mezzogiorno, ma anche sulle stagioni di lotta che nel Paese portarono all’avanzamento sulla strada dei diritti sociali e civili». L’iniziativa è in programma oggi alle 15.30 nell’Aula V di Palazzo del Prete – che ospita i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche - in Piazza Cesare Battisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Landini, durante un comizio al centro sociale Spin Time, ha sottolineato l'importanza di spazi di confronto tra le generazioni.

