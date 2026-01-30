Maturità Valditara | Orale tutto nuovo da discussione documento inutile apprensione

Quest’anno l’esame di maturità cambia volto. La prova orale sarà completamente nuova, senza più la discussione del documento. Il ministro Valditara spiega che questa scelta mira a ridurre l’ansia tra gli studenti, eliminando una fase che spesso era considerata un’ulteriore fonte di stress e imprevedibilità. Ora, gli studenti si preparano a un esame più semplice, con meno collegamenti forzati e più attenzione alle competenze disciplinari.

“Da quest’anno si torna all’ Esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare. Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

