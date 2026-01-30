Maturità Valditara | Orale tutto nuovo da discussione documento inutile apprensione

Da lapresse.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno l’esame di maturità cambia volto. La prova orale sarà completamente nuova, senza più la discussione del documento. Il ministro Valditara spiega che questa scelta mira a ridurre l’ansia tra gli studenti, eliminando una fase che spesso era considerata un’ulteriore fonte di stress e imprevedibilità. Ora, gli studenti si preparano a un esame più semplice, con meno collegamenti forzati e più attenzione alle competenze disciplinari.

“Da quest’anno si torna all’ Esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare. Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maturit224 valditara orale tutto nuovo da discussione documento inutile apprensione

© Lapresse.it - Maturità, Valditara: "Orale tutto nuovo, da discussione documento inutile apprensione"

Approfondimenti su Maturità Valditara

Maturità, Valditara: “Eliminato il documento del 15 maggio, creava ansia negli studenti. Ma l’orale si deve fare”

Maturità 2026, Valditara: “Eliminato il documento iniziale sul quale creare collegamenti, creava ansia negli studenti. Ma l’orale si deve fare”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maturità Valditara

Argomenti discussi: Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali; Maturità 2026, il ministero sta per svelare le materie d’esame. Ecco cosa cambia.

maturità valditara orale tuttoMaturità 2026, si inizia il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e le commissioni. Tutte le novità del MinisteroL'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore ... ilmattino.it

Maturità 2026, latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e le commissioni: tutte le novità del MinisteroL'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.