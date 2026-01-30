Maturità latino al classico e matematica allo scientifico

Questa mattina sono state rese note le materie d’esame per i circa 500 mila studenti che da lunedì affronteranno la maturità. Al classico ci sarà latino, mentre allo scientifico si farà matematica. Ora gli studenti si preparano a partire con le prove, dopo settimane di studio e tensione.

È finita l'attesa per i 500 mila studenti che dal 18 giugno si cimenteranno con l'esame di maturità: sono uscite oggi le materie, con latino al liceo classico e matematica al liceo scientifico. Valditara ribadisce: bocciato chi non si presenta all'orale.

