Sono stati pubblicati oggi i temi dell’esame di maturità per 500 mila studenti italiani. Al classico c’è stato il classico latino, mentre allo scientifico sono toccate le matematiche. Da questa mattina, gli studenti sanno quali materie affronteranno tra poche settimane.

È finita l'attesa per i 500 mila studenti che dal 18 giugno si cimenteranno con l'esame di maturità: sono uscite oggi le materie, con latino al liceo classico e matematica al liceo scientifico. Valditara ribadisce: bocciato chi non si presenta all'orale.

© Tv2000.it - Maturità, latino al classico e matematica allo scientifico

Questa mattina, gli studenti di alcuni licei italiani hanno affrontato l’esame di maturità.

