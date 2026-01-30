Maturità il via il 18 Giugno

Il 18 giugno gli studenti italiani inizieranno l’esame di maturità 2026. La prima prova sarà di Italiano e sarà uguale per tutti gli indirizzi di studio. Le scuole si preparano a un altro anno di verifiche, con gli studenti che si apprestano ad affrontare questa fase importante della loro vita.

La maturità 2026 vedrà il via il prossimo 18 giugno con una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Maturità, il secondo scritto. Per i Licei, le materie scelte perla seconda prova scritta sono Latino per il Classico, Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo. Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico,Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale). Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Nei prossimi giorni, gli studenti dell’Alto Adige affronteranno gli esami di maturità.

L’esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno.

