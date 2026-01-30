Domani, circa 500mila studenti italiani affronteranno la seconda prova scritta degli esami di maturità. Al liceo Classico si svolgerà l'esame di latino, mentre allo Scientifico toccherà matematica. Le materie sono state annunciate e gli studenti si preparano a affrontarle con lo studio fatto finora. La prova si svolgerà in tutta Italia, con l’obiettivo di verificare le competenze acquisite negli anni scolastici.

LE MATERIE. Ecco dunque le discipline che il 19 giugno saranno oggetto della seconda prova scritta per i 500mila maturandi. Firmato il decreto dal ministro dell’Istruzione Valditara. Attesa finita per circa 500 mila studenti: con il decreto n. 13 del 29 gennaio 2026, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sono state ufficializzate le materie della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 2026 e, soprattutto, le nuove regole del colloquio orale, che debuttano proprio quest’anno. Il calendario è ormai fissato. Il via sarà mercoledì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, il tema. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Maturità: all’orale latino al Classico, matematica allo Scientifico. Ecco le materie della seconda prova

Approfondimenti su Maturità Italia

Il calendario degli esami di maturità 2026 è stato annunciato.

Questa mattina sono state annunciate le materie della seconda prova e le quattro dell’orale per gli esami di maturità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maturità Italia

Argomenti discussi: Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie; Materie Maturità 2026, il sito MIM ancora in manutenzione: ma alcuni indirizzi già conoscono le discipline.

Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientificoSono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino ... fanpage.it

Maturità 2026, si inizia il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e le commissioni. Tutte le novità del MinisteroL'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore ... corriereadriatico.it

Maturità 2026, annunciate le materie della seconda prova e all'orale: ecco quali sono - facebook.com facebook

Maturità: per lo scritto latino al Classico e matematica allo Scientifico. Ecco le materie della seconda prova e le quattro dell'orale x.com