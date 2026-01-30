Maturità 2026 uscite le materie della seconda prova | quali sono

La Maturità 2026 si avvicina e sono state finalmente rese note le materie della seconda prova scritta. L’esame inizierà giovedì 18 giugno con la prova di Italiano che tutti devono affrontare, e il giorno dopo si svolgerà la seconda prova, dedicata alle discipline specifiche di ogni indirizzo. Gli studenti si preparano a affrontare i temi che variano a seconda delle scuole, mentre le date sono ormai ufficiali.

Sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta della Maturità 2026. L'esame prenderà il via giovedì 18 giugno, con la prima prova di Italiano comune a tutti gli indirizzi, e proseguirà venerdì 19 giugno con la seconda prova sulle discipline caratterizzanti. Le scelte sono contenute nel decreto n. 13 del 29 gennaio 2026, firmato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che definisce nel dettaglio le materie per ciascun percorso di studio. La seconda prova nei Licei. Una studentessa del classico durante la seconda prova di maturità (Imagoeconomica). Al Liceo classico la seconda prova sarà di Latino.

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato gli aggiornamenti sul suo portale ufficiale, segnale che presto si sapranno le materie della seconda prova della Maturità 2026.

La maturità del 2026 si avvicina.

