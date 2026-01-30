Maturità 2026 | tutte le materie le date e il nuovo esame
Questa mattina il Ministero ha annunciato le materie della seconda prova per la Maturità 2026. Sono state pubblicate anche le discipline affidate ai commissari esterni e quelle previste per il colloquio. Le date dell’esame sono state confermate, e gli studenti si preparano ormai a affrontare le novità in arrivo.
Pubblicate le materie della seconda prova, le discipline dei commissari esterni e quelle del colloquio: tutte le novità e le date dell’esame. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto ufficiale con le discipline della seconda prova scritta, le materie affidate ai commissari esterni e le quattro materie del colloquio orale per ogni indirizzo di studio. Gli studenti possono consultare tutte le informazioni nel motore di ricerca ufficiale: visualizzamaterieesame.static.istruzione.it o nella propria area riservata su unica.istruzione.gov.it. Materie principali. Licei: Classico: Latino. Scientifico (anche Scienze applicate e Sportivo): Matematica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità: entro gennaio le 4 materie del colloquio. Tutte le novità
Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità, con alcune novità nelle modalità di valutazione.
Maturità 2026: le materie della seconda prova, dell'esame orale e tutte le altre novità
La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove.
Maturità 2026: quando si decide il destino degli studenti
Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie. Da quest'anno all'orale sono 4 a scelta del ministero; Maturità 2026, in arrivo il decreto con le materie degli scritti e le quattro discipline dell'orale; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali.
