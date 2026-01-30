Maturità 2026 | tutte le materie le date e il nuovo esame

Questa mattina il Ministero ha annunciato le materie della seconda prova per la Maturità 2026. Sono state pubblicate anche le discipline affidate ai commissari esterni e quelle previste per il colloquio. Le date dell’esame sono state confermate, e gli studenti si preparano ormai a affrontare le novità in arrivo.

Pubblicate le materie della seconda prova, le discipline dei commissari esterni e quelle del colloquio: tutte le novità e le date dell’esame. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto ufficiale con le discipline della seconda prova scritta, le materie affidate ai commissari esterni e le quattro materie del colloquio orale per ogni indirizzo di studio. Gli studenti possono consultare tutte le informazioni nel motore di ricerca ufficiale: visualizzamaterieesame.static.istruzione.it o nella propria area riservata su unica.istruzione.gov.it. Materie principali. Licei: Classico: Latino. Scientifico (anche Scienze applicate e Sportivo): Matematica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità, con alcune novità nelle modalità di valutazione.

La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove.

