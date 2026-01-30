Maturità 2026 pubblicate le materie della seconda prova scritta e dell’orale

Sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta e dell’orale per l’esame di maturità 2026. Per la prova scritta, gli studenti del liceo Classico affronteranno il latino, mentre quelli dello Scientifico dovranno prepararsi su matematica. Le materie sono state ufficialmente annunciate e ora gli studenti cominciano a organizzarsi per i prossimi esami.

Sono state pubblicate le materie per l’ esame di maturità 2026: per la seconda prova scritta è stata selezionata la versione di latino al liceo Classico e matematica per lo Scientifico. Le materie per la seconda prova scritta negli altri istituti. Scienze umane al liceo delle Scienze umane. Economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. Discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Turismo”. Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La prova scritta della maturità 2026 si svolgerà con Latino per gli studenti del classico e Matematica per quelli dello scientifico.

Per la maturità 2026, sono state rese note le materie della seconda prova scritta per i licei di San Marino.

