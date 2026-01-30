Maturità 2026 | ecco le materie della seconda prova e tutte le novità sull’orale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le materie della seconda prova scritta dell’esame di Stato 2026. Le scuole stanno già preparando gli studenti, che dovranno affrontare una prova più in linea con le nuove regole. Non ci sono ancora dettagli sullo svolgimento dell’orale, ma si sa che anche questa parte subirà alcune novità rispetto agli anni passati. Gli studenti si preparano a cambiare approccio, aspettando istruzioni più precise nei prossimi mesi.

Il Ministero dell’Istruzione ufficializza le discipline per licei e tecnici: quattro materie al colloquio e stop ai collegamenti forzati Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto l’elenco delle discipline scelte per la seconda prova scritta dell’Esame di Stato 2026. Le materie sono indicate nel decreto n. 13 del 29 gennaio 2026, firmato dal ministro Giuseppe Valditara, che definisce anche la struttura del colloquio orale e introduce importanti novità rispetto agli anni precedenti. L’Esame di Maturità 2026 si svolgerà secondo quanto previsto dal decreto legislativo 622017, come modificato dal decreto legge 1272025, convertito nella legge 1642025.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Gli studenti italiani si preparano a affrontare la Maturità 2026, con alcune novità in vista.

