Maturità 2026 | ecco le materie della seconda prova e le 4 del colloquio per indirizzo Vai al motore di ricerca

Il Ministero ha annunciato le materie della seconda prova e del colloquio per la Maturità 2026. Le scuole e gli studenti ora sanno quali discipline affrontare in base all’indirizzo di studio. La pubblicazione del decreto chiarisce le materie che saranno oggetto di verifica scritta e orale, con indicazioni precise per ogni percorso. Gli studenti possono consultare subito il motore di ricerca per scoprire cosa aspettarsi e prepararsi al meglio.

Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova quelle affidate ai commissari esterni e le 4 discipline oggetto del colloquio è disponibile un apposito motore di ricerca L'esame verifica conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti. Le Commissioni d'esame sono composte da un Presidente esterno, da due commissari esterni e da due interni all'istituzione scolastica. L'esame è considerato valido solo se il candidato svolge regolarmente tutte le prove previste.

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato gli aggiornamenti sul suo portale ufficiale, segnale che presto si sapranno le materie della seconda prova della Maturità 2026.

La maturità del 2026 si avvicina.

