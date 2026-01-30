Maturità 2026 | dall' orale alle materie della prima prova tutte le novità

Gli studenti italiani stanno per affrontare la Maturità 2026. Da lunedì, 18 giugno, si scontreranno con le nuove prove e le materie aggiornate. Sono 500mila i ragazzi pronti a sostenere l’esame, che quest’anno porta alcune novità, tra cui le materie della seconda prova scritta e le quattro materie del colloquio. La data si avvicina e le scuole hanno già pubblicato le materie, preparandosi a un esame che cambia rispetto agli anni passati.

AGI - È finita l'attesa per i 500mila studenti che dal 18 giugno si cimenteranno con l' esame di Maturità: sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta e le 4 materie del colloquio. Latino al liceo Classico e matematica al liceo Scientifico. E tra le materie dell'orale, oltre all'italiano e al latino (materie anche della prova scritta) gli studenti del Classico dovranno misurarsi con storia e matematica. Per il liceo Scientifico, oltre all'italiano e alla matematica, i ragazzi dovranno misurarsi anche con storia e scienze naturali (biologia, chimica, sc.della terra). E ancora: niente più discussione del documento al colloquio - che crea "inutile apprensione" secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - e orale obbligatorio, pena la bocciatura. 🔗 Leggi su Agi.it

