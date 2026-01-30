Maturità 2026 | al Classico versione di latino allo Scientifico matematica Valditara | Bocciato chi rifiuterà l’orale

Con l’avvio delle prove scritte, si delineano già alcune novità per la Maturità 2026. Al Classico, la prova di latino sarà alla prova, mentre allo Scientifico bisognerà affrontare matematica. Il ministro Valditara avverte: chi rifiuterà l’orale sarà bocciato. La scelta delle materie ha fatto discutere tra studenti e insegnanti, che si chiedono come si svilupperanno le prossime settimane di preparazione.

Comincia a prendere forma l’esame di Maturità 2026, con delle novità. Sono uscite le materie delle prove scritte per i diversi indirizzi. La prima prova scritta, il 18 giugno, riguarderà come da tradizione la prova di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. La seconda prova scritta, invece, sarà incentrata sulle discipline peculiari dei vari percorsi di studio. Poi ci sarà il trazionale il colloquio orale per chiudere l’esame. Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Questa mattina, gli studenti di alcuni licei italiani hanno affrontato l’esame di maturità.

Oggi si conoscono le materie dell’orale per l’esame di maturità 2026.

Argomenti discussi: Materie Maturità 2026, perché alcuni studenti già le conoscono; Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Materie Maturità 2026, il sito MIM ancora in manutenzione: ma alcuni indirizzi già conoscono le discipline.

